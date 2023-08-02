Делиева Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Мария Варфоломеевна
Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич
Дочь: Трандафилова Матрена Варфоломеевна
Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич
Дочь: Евгения Варфоломеевна
Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич
Сын: Делиев Харлампий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич
Сын: Делиев Василий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич
Сын: Делиев - Мл. Иван Варфоломеевич
Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич
Сын: Делиев Дмитрий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич
Сын: Делиев Николай Варфоломеевич
Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич
Сын: Делиев Георгий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич
Сын: Делиев Федор Варфоломеевич
Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич
Дочь: Константинова Любовь Варфоломеевна
Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич
Дочь: Мария Варфоломеевна
Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич
Сын: Делиев Илья Варфоломеевич
Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич
Сын: Делиев Иван Варфоломеевич
Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич