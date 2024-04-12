Делиева Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиева Иван Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1912

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Делиев Дмитрий Варфоломеевич

Мать: ?

Военная служба
16.02.1942
Дата выбытия 16.02.1942 Причина выбытия умер от болезни Место выбытия Московская обл., г. Москва, СЭГ № 290 Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 58 Номер описи ист. информации 818883 Н... Показать все
Похороны
16.02.1942
Москва, город федерального значения Москва
пл. Донская, 1, Донское кладбище, участок: Вечный огонь
Место жительства
До 1942
Смерть
1942
Москва, город федерального значения Москва
ст.Лейтенант | пл. Донская, 1, Донское кладбище, участок: Вечный огонь
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