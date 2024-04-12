Делиева Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Делиев Дмитрий Варфоломеевич
Мать: ?
Военная служба
16.02.1942
Дата выбытия 16.02.1942 Причина выбытия умер от болезни Место выбытия Московская обл., г. Москва, СЭГ № 290 Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 58 Номер описи ист. информации 818883 Н... Показать все
Похороны
16.02.1942
пл. Донская, 1, Донское кладбище, участок: Вечный огонь
Место жительства
До 1942
Смерть
1942
ст.Лейтенант | пл. Донская, 1, Донское кладбище, участок: Вечный огонь