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Стефан Федоров

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Место рождения

деревня Константиново Казенной Кобыльской волости Ярославкого уезда Ярославской губернии

Дата рождения

05.11.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1848

Отец: Федор Евграфов

Мать: Федора Матвеева

деревня Константиново Казенной Кобыльской волости Ярославкого уезда Ярославской губернии
Крещение
06.11.1848
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: Казенной Кобыльской волости деревни Константинова крестьянин Федор Евграфов и законная жена его Федора Матфеева, оба православного исповедания. Восприемники: Той же деревни крестьянин Федор ... Показать все
Бракосочетание
07.02.1869

Жена: Евграфова Феоктиста Карпова

Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Ильинская церковь
Рождение ребёнка
13.09.1871

Дочь: Надежда Степанова

Мать ребёнка: Евграфова Феоктиста Карпова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.05.1874

Сын: Евграфов Феодор Степанов

Мать ребёнка: Евграфова Феоктиста Карпова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.11.1876

Сын: Евграфов Михаил Степанов

Мать ребёнка: Евграфова Феоктиста Карпова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.08.1879

Сын: Евграфов Никанор Степанов

Мать ребёнка: Евграфова Феоктиста Карпова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.11.1880

Сын: Евграфов Филипп Степанов

Мать ребёнка: Евграфова Феоктиста Карпова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.07.1883

Сын: Евграфов Павел Степанов

Мать ребёнка: Евграфова Феоктиста Карпова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.07.1883

Сын: Евграфов Павел Степанов

Мать ребёнка: Евграфова Феоктиста Карпова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.02.1888

Дочь: Анна Степанова

Мать ребёнка: Евграфова Феоктиста Карпова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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