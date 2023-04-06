Стефан Федоров
Место рождениядеревня Константиново Казенной Кобыльской волости Ярославкого уезда Ярославской губернии
Дата рождения05.11.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
05.11.1848
Отец: Федор Евграфов
Мать: Федора Матвеева
деревня Константиново Казенной Кобыльской волости Ярославкого уезда Ярославской губернии
Крещение
06.11.1848
Родители: Казенной Кобыльской волости деревни Константинова крестьянин Федор Евграфов и законная жена его Федора Матфеева, оба православного исповедания. Восприемники: Той же деревни крестьянин Федор ... Показать все
Бракосочетание
07.02.1869
Ильинская церковь
Рождение ребёнка
13.09.1871
Дочь: Надежда Степанова
Мать ребёнка: Евграфова Феоктиста Карпова
Рождение ребёнка
28.05.1874
Мать ребёнка: Евграфова Феоктиста Карпова
Рождение ребёнка
17.11.1876
Мать ребёнка: Евграфова Феоктиста Карпова
Рождение ребёнка
02.08.1879
Сын: Евграфов Никанор Степанов
Мать ребёнка: Евграфова Феоктиста Карпова
Рождение ребёнка
19.11.1880
Мать ребёнка: Евграфова Феоктиста Карпова
Рождение ребёнка
06.07.1883
Мать ребёнка: Евграфова Феоктиста Карпова
Рождение ребёнка
06.07.1883
Мать ребёнка: Евграфова Феоктиста Карпова
Рождение ребёнка
10.02.1888
Дочь: Анна Степанова
Мать ребёнка: Евграфова Феоктиста Карпова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно