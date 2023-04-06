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(Евграфова) Надежда Степанова

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Место рождения

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.09.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1871

Отец: Стефан Федоров

Мать: Евграфова Феоктиста Карпова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
16.09.1871
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: Деревни Константинова крестьянин Стефан Федоров и законная жена его Феоктиста Карпова, оба православного исповедания. Восприемники: того же дома девка сестра его Мавра Федорова. Таинство сов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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