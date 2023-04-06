(Евграфова) Надежда Степанова
Место рождения
Дата рождения13.09.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1871
Отец: Стефан Федоров
Крещение
16.09.1871
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: Деревни Константинова крестьянин Стефан Федоров и законная жена его Феоктиста Карпова, оба православного исповедания. Восприемники: того же дома девка сестра его Мавра Федорова. Таинство сов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно