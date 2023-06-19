Евграфов Феодор Степанов
Место рождения
Дата рождения28.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1874
Отец: Стефан Федоров
Крещение
02.06.1874
РОдители: деревни Константиново крестьянин Степан Федоров и законная жена его Феоктиста Карпова, оба православного исповедания. Восприемники: села Ставотино крестьянин Иван Карпов. Таинство совершал с... Показать все
Бракосочетание
02.02.1896
Жених - Ярославского уезда Ставотинской волости деревни Константиново крестьянин Федор Степанов Евграфов, православного исповедания, первым браком, 21 год Невеста - Того же уезда, волости, деревни Гор... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1896
Мать ребёнка: Евграфова Екатерина Павлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно