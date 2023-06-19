Евграфов Феодор Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвграфов Феодор Степанов

Евграфов Феодор Степанов

Место рождения

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1874

Отец: Стефан Федоров

Мать: Евграфова Феоктиста Карпова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
02.06.1874
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
РОдители: деревни Константиново крестьянин Степан Федоров и законная жена его Феоктиста Карпова, оба православного исповедания. Восприемники: села Ставотино крестьянин Иван Карпов. Таинство совершал с... Показать все
Бракосочетание
02.02.1896

Жена: Евграфова Екатерина Павлова

Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Ярославского уезда Ставотинской волости деревни Константиново крестьянин Федор Степанов Евграфов, православного исповедания, первым браком, 21 год Невеста - Того же уезда, волости, деревни Гор... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1896

Сын: Евграфов Николай Федоров

Мать ребёнка: Евграфова Екатерина Павлова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно