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Евграфов Павел Степанов

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Место рождения

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.07.1883

Дата смерти

04.03.1885

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1883

Отец: Стефан Федоров

Мать: Евграфова Феоктиста Карпова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
08.07.1883
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: Ставотинской волости деревни Константиново крестьянин Степан Федоров и законная жена его Феоктиста Карпова оба православного исповедания. Восприемники: той же деревни крестьянский сын Григ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
04.03.1885
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: неизвестно | Смерть в возрасте 1 1/2 года. Причина неизвестна.
Похороны
06.03.1885
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Погребение совершал священник Павел Колокольцев с псаломщиком Константином Третьяковым на приходском кладбище.ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.2, д.3747, л. 888об-889 | Ильинская церковь
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