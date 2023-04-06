Евграфов Павел Степанов
Место рождения
Дата рождения06.07.1883
Дата смерти04.03.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1883
Отец: Стефан Федоров
Крещение
08.07.1883
Родители: Ставотинской волости деревни Константиново крестьянин Степан Федоров и законная жена его Феоктиста Карпова оба православного исповедания. Восприемники: той же деревни крестьянский сын Григ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1885
Причина смерти: неизвестно | Смерть в возрасте 1 1/2 года. Причина неизвестна.
Похороны
06.03.1885
Погребение совершал священник Павел Колокольцев с псаломщиком Константином Третьяковым на приходском кладбище.ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.2, д.3747, л. 888об-889 | Ильинская церковь