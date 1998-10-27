Ершов Владимир Матвеевич
Место рожденияд.Волчицкое, Псковская обл.
Дата рождения17.07.1912
Дата смерти27.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1912
д.Волчицкое, Псковская обл.
Рождение ребёнка
12.03.1940
Сын: Ершов Валерий
Мать ребёнка: Ершова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1952
Дочь: Смагина Нина Владимировна
Мать ребёнка: Ершова Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Антонина Ивановна
Смерть
27.10.1998
п. Пудость
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
п. Пудость