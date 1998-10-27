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Ершов Владимир Матвеевич

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Место рождения

д.Волчицкое, Псковская обл.

Дата рождения

17.07.1912

Дата смерти

27.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1912

Отец: Ершов Матвей Семенович

Мать: Ершова Александра Никитична

д.Волчицкое, Псковская обл.
Рождение ребёнка
12.03.1940

Сын: Ершов Валерий

Мать ребёнка: Ершова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1952

Дочь: Смагина Нина Владимировна

Мать ребёнка: Ершова Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Антонина Ивановна

Смерть
27.10.1998
п. Пудость
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
п. Пудость
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