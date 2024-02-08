Ершов Матвей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1867
Отец: Ершов Семен
Рождение ребёнка
03.10.1898 ст.
Дочь: Левова Зинаида Матвеевна
Мать ребёнка: Ершова Александра Никитична
Рождение ребёнка
28.08.1904
Дочь: Аверкина Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Ершова Александра Никитична
Рождение ребёнка
04.06.1907 ст.
Сын: Ершов Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Ершова Александра Никитична
Рождение ребёнка
17.07.1912
Мать ребёнка: Ершова Александра Никитична
д.Волчицкое, Псковская обл.
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новоржев