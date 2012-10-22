Ершов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1940
Дата смерти22.10.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1940
Отец: Ершов Владимир Матвеевич
Мать: Ершова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1973
Сын: Ершов Владимир
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.10.2012
Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
п. Пудость