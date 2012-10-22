Ершов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршов Валерий

Ершов Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1940

Дата смерти

22.10.2012

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1940

Отец: Ершов Владимир Матвеевич

Мать: Ершова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.1973

Сын: Ершов Владимир

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.10.2012
Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
п. Пудость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close