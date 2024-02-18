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Ершова Александра Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1872

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1898 ст.

Дочь: Левова (Ершова) Зинаида Матвеевна

Отец ребёнка: Ершов Матвей Семенович

Волчицкое, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1904

Дочь: Аверкина (Ершова) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Ершов Матвей Семенович

Волчицкое, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.06.1907 ст.

Сын: Ершов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Ершов Матвей Семенович

Волчицкое, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.07.1912

Сын: Ершов Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Ершов Матвей Семенович

Смерть
Неизвестно

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