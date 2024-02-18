Ершова Александра Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1872
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1898 ст.
Дочь: Левова (Ершова) Зинаида Матвеевна
Отец ребёнка: Ершов Матвей Семенович
Рождение ребёнка
28.08.1904
Дочь: Аверкина (Ершова) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Ершов Матвей Семенович
Рождение ребёнка
04.06.1907 ст.
Сын: Ершов Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Ершов Матвей Семенович
Рождение ребёнка
17.07.1912
Отец ребёнка: Ершов Матвей Семенович
Смерть
Неизвестно