Симагина (Мокроусова) Настасья Викуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимагина (Мокроусова) Настасья Викуловна

Симагина (Мокроусова) Настасья Викуловна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Мокроусов Викул Иванович

Мать: Мокроусова Ирина Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99-88л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симагин Маркел Меркурьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Симагина) Васса Маркеловна

Отец ребёнка: Симагин Маркел Меркурьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
1826

Сын: Симагин Григорий Маркелович

Отец ребёнка: Симагин Маркел Меркурьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 98об
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Боровкова (Симагина) Екатерина Маркеловна

Отец ребёнка: Симагин Маркел Меркурьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Торопова (Симагина) Евдокия Маркеловна

Отец ребёнка: Симагин Маркел Меркурьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Закорюкина (Симагина) Наталья Маркеловна

Отец ребёнка: Симагин Маркел Меркурьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
?.12.1833

Сын: Симагин Иван Маркелович

Отец ребёнка: Симагин Маркел Меркурьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 98об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.