Симагина (Мокроусова) Настасья Викуловна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
ГАСО, 67-1-99-88л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Симагина) Васса Маркеловна
Отец ребёнка: Симагин Маркел Меркурьевич
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
1826
Сын: Симагин Григорий Маркелович
Отец ребёнка: Симагин Маркел Меркурьевич
ГАСО, рев1834, 98об
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Боровкова (Симагина) Екатерина Маркеловна
Отец ребёнка: Симагин Маркел Меркурьевич
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Торопова (Симагина) Евдокия Маркеловна
Отец ребёнка: Симагин Маркел Меркурьевич
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Закорюкина (Симагина) Наталья Маркеловна
Отец ребёнка: Симагин Маркел Меркурьевич
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
?.12.1833
Отец ребёнка: Симагин Маркел Меркурьевич
ГАСО, рев1834, 98об
Смерть
Неизвестно