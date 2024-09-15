Симагин Маркел Меркурьевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
ГАСО, 24-25-330-38об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Симагина) Васса Маркеловна
Мать ребёнка: Симагина (Мокроусова) Настасья Викуловна
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
1826
Сын: Симагин Григорий Маркелович
Мать ребёнка: Симагина (Мокроусова) Настасья Викуловна
ГАСО, рев1834, 98об
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Боровкова (Симагина) Екатерина Маркеловна
Мать ребёнка: Симагина (Мокроусова) Настасья Викуловна
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Торопова (Симагина) Евдокия Маркеловна
Мать ребёнка: Симагина (Мокроусова) Настасья Викуловна
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Закорюкина (Симагина) Наталья Маркеловна
Мать ребёнка: Симагина (Мокроусова) Настасья Викуловна
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
?.12.1833
Мать ребёнка: Симагина (Мокроусова) Настасья Викуловна
ГАСО, рев1834, 98об
Смерть
Неизвестно