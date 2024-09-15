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Симагин Маркел Меркурьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Симагин Меркурий Степанович

Мать: Симагина (Торопова) Ульяна Родионовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-38об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симагина (Мокроусова) Настасья Викуловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Симагина) Васса Маркеловна

Мать ребёнка: Симагина (Мокроусова) Настасья Викуловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
1826

Сын: Симагин Григорий Маркелович

Мать ребёнка: Симагина (Мокроусова) Настасья Викуловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 98об
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Боровкова (Симагина) Екатерина Маркеловна

Мать ребёнка: Симагина (Мокроусова) Настасья Викуловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Торопова (Симагина) Евдокия Маркеловна

Мать ребёнка: Симагина (Мокроусова) Настасья Викуловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Закорюкина (Симагина) Наталья Маркеловна

Мать ребёнка: Симагина (Мокроусова) Настасья Викуловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 99л
Рождение ребёнка
?.12.1833

Сын: Симагин Иван Маркелович

Мать ребёнка: Симагина (Мокроусова) Настасья Викуловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 98об
Смерть
Неизвестно

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