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Нестерова Ирина Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Нестеров Григорий Викулович

Отец ребёнка: Нестеров Викул Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 лист
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Нестерова Ефимья Викуловна

Отец ребёнка: Нестеров Викул Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Нестерова Наталья Викуловна

Отец ребёнка: Нестеров Викул Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Викул Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 лист
Смерть
Неизвестно