Нестерова Ирина Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Нестеров Григорий Викулович
Отец ребёнка: Нестеров Викул Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 лист
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Нестерова Ефимья Викуловна
Отец ребёнка: Нестеров Викул Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Нестерова Наталья Викуловна
Отец ребёнка: Нестеров Викул Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 лист
Смерть
Неизвестно