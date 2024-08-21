Панфилов Федот Панфилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1874
Бракосочетание
12.01.1898
Рождение ребёнка
29.06.1906
Дочь: Белкина (Панфилова) Ольга Федотовна
Мать ребёнка: Панфилова (Шалагинова) Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Парасковья
Мать ребёнка: Панфилова (Шалагинова) Дарья Ефимовна
Смерть
Неизвестно