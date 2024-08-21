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Панфилов Федот Панфилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1874

Отец: Панфилов Панфил Демидов

Мать: Панфилова Евдокия Афанасьева

Бракосочетание
12.01.1898

Жена: Панфилова (Шалагинова) Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
29.06.1906

Дочь: Белкина (Панфилова) Ольга Федотовна

Мать ребёнка: Панфилова (Шалагинова) Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Парасковья

Мать ребёнка: Панфилова (Шалагинова) Дарья Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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