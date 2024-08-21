Белкина (Панфилова) Ольга Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1906
Дата смерти28.12.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1906
Рождение ребёнка
1929
Сын: Белкин Евгений
Отец ребёнка: Белкин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
13.07.1933
Дочь: Белкина (Белкина) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Белкин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Белкин Василий
Отец ребёнка: Белкин Михаил Павлович
Смерть
28.12.1975
Похороны
Неизвестно