Белкина (Панфилова) Ольга Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина (Панфилова) Ольга Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1906

Дата смерти

28.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1906

Отец: Панфилов Федот Панфилов

Мать: Панфилова (Шалагинова) Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Белкин Евгений

Отец ребёнка: Белкин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
13.07.1933

Дочь: Белкина (Белкина) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Белкин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Белкин Василий

Отец ребёнка: Белкин Михаил Павлович

Смерть
28.12.1975
Похороны
Неизвестно

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