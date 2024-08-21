Панфилова (Шалагинова) Дарья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Шалагинова) Дарья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1873 и 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1874

Отец: Шалагинов Анфим

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1898

Муж: Панфилов Федот Панфилов

Рождение ребёнка
29.06.1906

Дочь: Белкина (Панфилова) Ольга Федотовна

Отец ребёнка: Панфилов Федот Панфилов

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Парасковья

Отец ребёнка: Панфилов Федот Панфилов

Смерть
Неизвестно

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