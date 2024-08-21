Панфилова (Шалагинова) Дарья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1873 и 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1874
Отец: Шалагинов Анфим
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1898
Рождение ребёнка
29.06.1906
Дочь: Белкина (Панфилова) Ольга Федотовна
Отец ребёнка: Панфилов Федот Панфилов
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Парасковья
Отец ребёнка: Панфилов Федот Панфилов
Смерть
Неизвестно