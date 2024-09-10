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Портнов Филимон Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Соколова) Наталья Карпова

Рождение ребёнка
20.09.1874

Дочь: (Портнова) Евросинья Филимонова

Мать ребёнка: (Соколова) Наталья Карпова

Рождение ребёнка
05.01.1883

Сын: Портнов Григорий Филимонов

Мать ребёнка: (Соколова) Наталья Карпова

Рождение ребёнка
04.12.1887

Дочь: (Портнова) Варвара Филимонова

Мать ребёнка: (Соколова) Наталья Карпова

Рождение ребёнка
08.02.1893

Сын: Портнов Алексей Филимонов

Мать ребёнка: (Соколова) Наталья Карпова

Смерть
Неизвестно

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