Портнов Филимон Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1874
Дочь: (Портнова) Евросинья Филимонова
Мать ребёнка: (Соколова) Наталья Карпова
Рождение ребёнка
05.01.1883
Сын: Портнов Григорий Филимонов
Мать ребёнка: (Соколова) Наталья Карпова
Рождение ребёнка
04.12.1887
Дочь: (Портнова) Варвара Филимонова
Мать ребёнка: (Соколова) Наталья Карпова
Рождение ребёнка
08.02.1893
Сын: Портнов Алексей Филимонов
Мать ребёнка: (Соколова) Наталья Карпова
Смерть
Неизвестно