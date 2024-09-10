(Соколова) Наталья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1854
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1874
Дочь: (Портнова) Евросинья Филимонова
Отец ребёнка: Портнов Филимон Максимов
Рождение ребёнка
05.01.1883
Сын: Портнов Григорий Филимонов
Отец ребёнка: Портнов Филимон Максимов
Рождение ребёнка
04.12.1887
Дочь: (Портнова) Варвара Филимонова
Отец ребёнка: Портнов Филимон Максимов
Рождение ребёнка
08.02.1893
Сын: Портнов Алексей Филимонов
Отец ребёнка: Портнов Филимон Максимов
Смерть
Неизвестно