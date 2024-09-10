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(Соколова) Наталья Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1854

Отец: Соколов Карп Макаров

Мать: Соколова (Белова) Марфа Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портнов Филимон Максимов

Рождение ребёнка
20.09.1874

Дочь: (Портнова) Евросинья Филимонова

Отец ребёнка: Портнов Филимон Максимов

Рождение ребёнка
05.01.1883

Сын: Портнов Григорий Филимонов

Отец ребёнка: Портнов Филимон Максимов

Рождение ребёнка
04.12.1887

Дочь: (Портнова) Варвара Филимонова

Отец ребёнка: Портнов Филимон Максимов

Рождение ребёнка
08.02.1893

Сын: Портнов Алексей Филимонов

Отец ребёнка: Портнов Филимон Максимов

Смерть
Неизвестно

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