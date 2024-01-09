Манохин Всеволод Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1907
Дата смерти08.11.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1907
Рождение ребёнка
28.02.1938
Дочь: Римма Всеволодовна
Мать ребёнка: Манохина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1947
Сын: Манохин Евгений Всеволодович
Мать ребёнка: Манохина Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1974