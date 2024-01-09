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Манохин Всеволод Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1907

Дата смерти

08.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1907

Отец: Манохин Афанасий Егорович

Мать: Манохина Евдокия Пантелеевна

Рождение ребёнка
28.02.1938

Дочь: Римма Всеволодовна

Мать ребёнка: Манохина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1947

Сын: Манохин Евгений Всеволодович

Мать ребёнка: Манохина Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Анастасия Ивановна

Смерть
08.11.1974
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