Манохина Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1915
Дата смерти19.05.1999
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1915
Отец: Иван
Мать: Пикаева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
28.02.1938
Дочь: Римма Всеволодовна
Отец ребёнка: Манохин Всеволод Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.02.1947
Сын: Манохин Евгений Всеволодович
Отец ребёнка: Манохин Всеволод Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1999