Манохина Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1915

Дата смерти

19.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1915

Отец: Иван

Мать: Пикаева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
28.02.1938

Дочь: Римма Всеволодовна

Отец ребёнка: Манохин Всеволод Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.02.1947

Сын: Манохин Евгений Всеволодович

Отец ребёнка: Манохин Всеволод Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Всеволод Афанасьевич

Смерть
19.05.1999
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