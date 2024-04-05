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Манохин Евгений Всеволодович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1947

Дата смерти

05.04.2024

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1947

Отец: Манохин Всеволод Афанасьевич

Мать: Манохина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
06.12.1972

Дочь: Михеева Марина

Мать ребёнка: Манохина Наталия

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.05.1975

Сын: Манохин Алексей

Мать ребёнка: Манохина Наталия

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
08.12.1998

Жена: Манохина Наталия

Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Наталия

Смерть
05.04.2024
Центральная Районная Больница г.Бор
Атеросклеротическая болезнь сердца
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