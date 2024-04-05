Манохин Евгений Всеволодович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1947
Дата смерти05.04.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1947
Рождение ребёнка
06.12.1972
Дочь: Михеева Марина
Мать ребёнка: Манохина Наталия
Рождение ребёнка
26.05.1975
Сын: Манохин Алексей
Мать ребёнка: Манохина Наталия
Развод
08.12.1998
Жена: Манохина Наталия
Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манохина Наталия
Смерть
05.04.2024
Центральная Районная Больница г.Бор
Атеросклеротическая болезнь сердца