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Бахарев Михаил Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1815

Отец: Бахарев Кондрат Федорович

Мать: Бахарева Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
25.09.1838

Сын: Бахарев Киприан Михайлович

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
09.09.1840

Сын: Бахарев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
24.06.1845

Сын: Бахарев Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
18.03.1850

Сын: Бахарев Захар Михайлович

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: Бахарева Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Авдотья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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