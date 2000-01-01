Бахарев Михаил Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1815
Рождение ребёнка
25.09.1838
Сын: Бахарев Киприан Михайлович
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
09.09.1840
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
24.06.1845
Сын: Бахарев Кузьма Михайлович
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
18.03.1850
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Николаевна
Развод
Неизвестно
Жена: Бахарева Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахарева Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно