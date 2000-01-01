Бахарева Авдотья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1838
Сын: Бахарев Киприан Михайлович
Отец ребёнка: Бахарев Михаил Кондратьевич
Рождение ребёнка
09.09.1840
Отец ребёнка: Бахарев Михаил Кондратьевич
Рождение ребёнка
24.06.1845
Сын: Бахарев Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Бахарев Михаил Кондратьевич
Рождение ребёнка
18.03.1850
Отец ребёнка: Бахарев Михаил Кондратьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Бахарев Михаил Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно