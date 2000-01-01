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Бахарева Авдотья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1838

Сын: Бахарев Киприан Михайлович

Отец ребёнка: Бахарев Михаил Кондратьевич

Рождение ребёнка
09.09.1840

Сын: Бахарев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бахарев Михаил Кондратьевич

Рождение ребёнка
24.06.1845

Сын: Бахарев Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Бахарев Михаил Кондратьевич

Рождение ребёнка
18.03.1850

Сын: Бахарев Захар Михайлович

Отец ребёнка: Бахарев Михаил Кондратьевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Бахарев Михаил Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Михаил Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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