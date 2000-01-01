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Бахарев Киприан Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1838

Дата смерти

07.01.1911

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1838

Отец: Бахарев Михаил Кондратьевич

Мать: Бахарева Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
06.10.1857

Сын: Бахарев Ефим Киприанович

Мать ребёнка: Бахарева Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Бахарев Семен Киприанович

Мать ребёнка: Бахарева Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
11.05.1882

Сын: Бахарев Алексей Киприанович

Мать ребёнка: Бахарева Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
31.01.1886

Сын: Бахарев Семен Киприанович

Мать ребёнка: Бахарева Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Бахарев Сергей Киприанович

Мать ребёнка: Бахарева Агафья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Агафья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Ефросинья Петровна

Смерть
07.01.1911
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