Бахарев Киприан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1838
Дата смерти07.01.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1838
Рождение ребёнка
06.10.1857
Мать ребёнка: Бахарева Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Бахарев Семен Киприанович
Мать ребёнка: Бахарева Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
11.05.1882
Сын: Бахарев Алексей Киприанович
Мать ребёнка: Бахарева Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
31.01.1886
Сын: Бахарев Семен Киприанович
Мать ребёнка: Бахарева Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Бахарев Сергей Киприанович
Мать ребёнка: Бахарева Агафья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1911