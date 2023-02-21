Бахарева Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1815
Сын: Бахарев Михаил Кондратьевич
Отец ребёнка: Бахарев Кондрат Федорович
Рождение ребёнка
11.10.1818
Сын: Бахарев Лука Кондратьевич
Отец ребёнка: Бахарев Кондрат Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно