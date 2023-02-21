Бахарева Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахарева Пелагея Васильевна

Бахарева Пелагея Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1815

Сын: Бахарев Михаил Кондратьевич

Отец ребёнка: Бахарев Кондрат Федорович

Рождение ребёнка
11.10.1818

Сын: Бахарев Лука Кондратьевич

Отец ребёнка: Бахарев Кондрат Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Кондрат Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close