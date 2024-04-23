Теплов Вениамин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Теплов) Нина Вениаминовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Львова (Теплова) Елена Вениаминовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплов Владимир Вениаминович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплов Михаил Вениаминович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1909
Сын: Теплов Сергей Вениаминович
Мать ребёнка: Анна Ивановна