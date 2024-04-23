Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Теплов) Нина Вениаминовна
Отец ребёнка: Теплов Вениамин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Львова (Теплова) Елена Вениаминовна
Отец ребёнка: Теплов Вениамин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплов Владимир Вениаминович
Отец ребёнка: Теплов Вениамин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплов Михаил Вениаминович
Отец ребёнка: Теплов Вениамин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Теплов Вениамин Васильевич
Рождение ребёнка
25.08.1909
Сын: Теплов Сергей Вениаминович
Отец ребёнка: Теплов Вениамин Васильевич