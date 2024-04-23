Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Теплов) Нина Вениаминовна

Отец ребёнка: Теплов Вениамин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Львова (Теплова) Елена Вениаминовна

Отец ребёнка: Теплов Вениамин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплов Владимир Вениаминович

Отец ребёнка: Теплов Вениамин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплов Михаил Вениаминович

Отец ребёнка: Теплов Вениамин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплов Иван Вениаминович

Отец ребёнка: Теплов Вениамин Васильевич

Рождение ребёнка
25.08.1909

Сын: Теплов Сергей Вениаминович

Отец ребёнка: Теплов Вениамин Васильевич

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