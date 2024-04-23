Львова (Теплова) Елена Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова (Теплова) Елена Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Теплов Вениамин Васильевич

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Львов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Львов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Львов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Львов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Львов Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно

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