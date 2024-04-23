Теплов Сергей Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1909
Дата смерти19.01.1981
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1909
Отец: Теплов Вениамин Васильевич
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1947
Рождение ребёнка
18.07.1952
Рождение ребёнка
26.11.1955
Рождение ребёнка
14.11.1962
Сын: Теплов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Теплова (Клешнина) Лидия Семеновна
Смерть
19.01.1981
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно