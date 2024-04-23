Теплов Сергей Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТеплов Сергей Вениаминович

Теплов Сергей Вениаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1909

Дата смерти

19.01.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1962 г.р.

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1909

Отец: Теплов Вениамин Васильевич

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
25.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теплова (Клешнина) Лидия Семеновна

Рождение ребёнка
18.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теплова (Клешнина) Лидия Семеновна

Рождение ребёнка
26.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теплова (Клешнина) Лидия Семеновна

Рождение ребёнка
14.11.1962

Сын: Теплов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Теплова (Клешнина) Лидия Семеновна

Смерть
19.01.1981
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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