Вершинина (Пугина) Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1903
Дата смерти27.02.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Фаина Анатольевна
Отец ребёнка: Вершинин Анатолий Алексеевич
Рождение
22.12.1903
Отец: Пугин Илья Никитич
Мать: Пугина Анастасия
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Анатолий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1973
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область