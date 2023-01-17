Вершинина (Пугина) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Пугина) Татьяна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1903

Дата смерти

27.02.1973

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

1828 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Фаина Анатольевна

Отец ребёнка: Вершинин Анатолий Алексеевич

Рождение
22.12.1903

Отец: Пугин Илья Никитич

Мать: Пугина Анастасия

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Анатолий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Анатолий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Анатолий Алексеевич

Смерть
27.02.1973
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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