Пугина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1902

Сын: Пугин Фёдор Ильич

Отец ребёнка: Пугин Илья Никитич

Рождение ребёнка
22.12.1903

Дочь: Вершинина Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Пугин Илья Никитич

Рождение ребёнка
10.02.1920

Дочь: Крюкова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Пугин Илья Никитич

Рождение ребёнка
04.11.1923

Дочь: Крюкова Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Пугин Илья Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Илья Никитич

Смерть
Неизвестно
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