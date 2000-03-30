Пугина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1902
Сын: Пугин Фёдор Ильич
Отец ребёнка: Пугин Илья Никитич
Рождение ребёнка
22.12.1903
Дочь: Вершинина Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Пугин Илья Никитич
Рождение ребёнка
10.02.1920
Дочь: Крюкова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Пугин Илья Никитич
Рождение ребёнка
04.11.1923
Дочь: Крюкова Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Пугин Илья Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пугин Илья Никитич
Смерть
Неизвестно