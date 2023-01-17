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Пугин Илья Никитич

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

15.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1852 г.р.

Жена

1882 г.р.

Дети

1902 г.р.
1903 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1882

Отец: Пугин Никита Фёдоров

Мать: Пугина Федора

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.02.1902

Сын: Пугин Фёдор Ильич

Мать ребёнка: Пугина Анастасия

Рождение ребёнка
22.12.1903

Дочь: Вершинина Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Пугина Анастасия

Рождение ребёнка
11.03.1910

Мать ребёнка: Пугина Анастасия

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.07.1912

Мать ребёнка: Пугина Анастасия

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.06.1914

Мать ребёнка: Пугина Анастасия

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.11.1917

Мать ребёнка: Пугина Анастасия

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.02.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пугина Анастасия

Рождение ребёнка
04.11.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пугина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугина Анастасия

Смерть
Неизвестно
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