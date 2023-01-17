Пугин Илья Никитич
Место рождения
Дата рождения15.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1882
Отец: Пугин Никита Фёдоров
Мать: Пугина Федора
Рождение ребёнка
18.02.1902
Сын: Пугин Фёдор Ильич
Мать ребёнка: Пугина Анастасия
Рождение ребёнка
22.12.1903
Дочь: Вершинина Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Пугина Анастасия
Рождение ребёнка
11.03.1910
Рождение ребёнка
08.07.1912
Рождение ребёнка
24.06.1914
Рождение ребёнка
04.11.1917
Рождение ребёнка
10.02.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пугина Анастасия
Рождение ребёнка
04.11.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пугина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пугина Анастасия
Смерть
Неизвестно