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Вершинин Анатолий Алексеевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

15.11.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Архипова Фаина Анатольевна

Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Ильинична

Рождение
15.11.1906

Отец: Вершинин Алексей Егорович

Мать: Вершинина Марья Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Татьяна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Татьяна Ильинична

Смерть
Неизвестно
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