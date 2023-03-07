Вершинин Анатолий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Архипова Фаина Анатольевна
Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Ильинична
Рождение
15.11.1906
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно