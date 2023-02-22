Вершинина Марья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Марья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1901

Сын: Вершинин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.03.1904

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.11.1906

Сын: Вершинин Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.03.1909

Сын: Вершинин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Егорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.04.1910

Дочь: Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Егорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.07.1914

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Егорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Алексей Егорович

Смерть
Неизвестно
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