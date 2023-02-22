Вершинина Марья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1901
Сын: Вершинин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
10.03.1904
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
15.11.1906
Сын: Вершинин Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
12.03.1909
Сын: Вершинин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
09.04.1910
Дочь: Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
29.07.1914
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно