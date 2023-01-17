Зернова (Неизвестно) Параскева
Место рожденияд.Сметанино, Калининская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сметанино, Калининская область
Рождение ребёнка
28.09.1911
Дочь: Рожкова Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Зернов Александр
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Фролова Елена Александровна
Отец ребёнка: Зернов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зернов Василий Александрович
Отец ребёнка: Зернов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зернов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зернов Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Зернов Александр
Смерть
Неизвестно