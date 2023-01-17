Зернова (Неизвестно) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зернова (Неизвестно) Параскева

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Место рождения

д.Сметанино, Калининская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сметанино, Калининская область
Рождение ребёнка
28.09.1911

Дочь: Рожкова Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Зернов Александр

Сметанино, Яковлевская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Фролова Елена Александровна

Отец ребёнка: Зернов Александр

Сметанино, Яковлевская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зернов Василий Александрович

Отец ребёнка: Зернов Александр

Сметанино, Яковлевская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зернов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зернов Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Зернов Александр

Сметанино, Яковлевская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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