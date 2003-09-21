Рожкова (Зернова) Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова (Зернова) Прасковья Александровна

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Место рождения

Сметанино, Яковлевская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

28.09.1911

Дата смерти

21.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1911

Отец: Зернов Александр

Мать: Зернова Параскева

Сметанино, Яковлевская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1934

Сын: Рожков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Рожков Иван Алексеевич

Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Рожков Валентин Иванович

Отец ребёнка: Рожков Иван Алексеевич

Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1936

Дочь: Рожкова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Рожков Иван Алексеевич

Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.09.1937

Дочь: Маркова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Рожков Иван Алексеевич

Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.03.1941

Дочь: Шевелёва Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Рожков Иван Алексеевич

Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1953

Сын: Рожков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Рожков Иван Алексеевич

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожков Иван Алексеевич

Смерть
21.09.2003
Подпорожье, Ленинградская область, Подпорожский район
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