Рожкова (Зернова) Прасковья Александровна
Место рождения
Дата рождения28.09.1911
Дата смерти21.09.2003
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1911
Отец: Зернов Александр
Мать: Зернова Параскева
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Рожков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Рожков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
11.02.1936
Дочь: Рожкова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Рожков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
19.09.1937
Дочь: Маркова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Рожков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
15.03.1941
Дочь: Шевелёва Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Рожков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
23.09.1953
Отец ребёнка: Рожков Иван Алексеевич
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.2003
Подпорожье, Ленинградская область, Подпорожский район