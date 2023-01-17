Зернов Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1911
Дочь: Рожкова Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Зернова Параскева
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Фролова Елена Александровна
Мать ребёнка: Зернова Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зернов Василий Александрович
Мать ребёнка: Зернова Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зернов Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зернов Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Зернова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зернова Параскева
Смерть
Неизвестно