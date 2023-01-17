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Зернов Александр

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Место рождения

Сметанино, Яковлевская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сметанино, Яковлевская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
28.09.1911

Дочь: Рожкова Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Зернова Параскева

Сметанино, Яковлевская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Фролова Елена Александровна

Мать ребёнка: Зернова Параскева

Сметанино, Яковлевская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зернов Василий Александрович

Мать ребёнка: Зернова Параскева

Сметанино, Яковлевская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зернов Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Сметанино, Яковлевская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зернов Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Зернова Параскева

Сметанино, Яковлевская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зернова Параскева

Смерть
Неизвестно
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