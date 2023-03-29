Доронкина Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоронкина Татьяна Николаевна

Доронкина Татьяна Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1910 ст.

Сын: Доронкин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Доронкин Михаил Филиппович

Соболево, Ликино-Дулёво, Московская область
№-447м
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доронкин Михаил Филиппович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close