Доронкина Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1910 ст.
Сын: Доронкин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Доронкин Михаил Филиппович
Соболево, Ликино-Дулёво, Московская область
№-447м
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно