Доронкин Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.10.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1910 ст.
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №4015, стр. 97, запись №-447м
Крещение
08.10.1910 ст.
МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ. БОГОРОДСКИЙ УЕЗД. ГЛУХОВО СЕЛО, ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ Крестные: Перышкин Дмитрий Иванович - крестьянин и Перышкина Мария Ивановна - крестьянская девица из д.Лашино (Ильинская волость,... Показать все
Смерть
Неизвестно