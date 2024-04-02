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Доронкин Дмитрий Михайлович

Место рождения

Соболево, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

07.10.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1910 ст.

Отец: Доронкин Михаил Филиппович

Мать: Доронкина (-) Татьяна Николаевна

Соболево, Ликино-Дулёво, Московская область
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №4015, стр. 97, запись №-447м
Крещение
08.10.1910 ст.
МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ. БОГОРОДСКИЙ УЕЗД. ГЛУХОВО СЕЛО, ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ Крестные: Перышкин Дмитрий Иванович - крестьянин и Перышкина Мария Ивановна - крестьянская девица из д.Лашино (Ильинская волость,... Показать все
Смерть
Неизвестно

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