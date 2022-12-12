деревня Соболево, деревня Соболево, Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019) — Familio

Соболево

Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
567Соболево, д. каз.при рч. Нерской.5212160515525
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Карповская волость
387. Соболево, деревня бывшая государственная, при речке Нарской, дворов 163, жителей 1117, 2 лавки, постоялый двор, 2 бумажн. красильни.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Карповская волость
Дер. Соболево 4412Московско-Казанская железная дорога, станция Конобеево. 12302Земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Орехово-Зуевский район
46043Соболеводеревня55°32'с.ш.38°43'в.д.N-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Ликино-Дулёво
46749000641д Соболеводеревня
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