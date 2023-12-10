Воронина Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воронин Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Воронин Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Воронин Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Воронин Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно