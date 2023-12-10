Воронина Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Воронин Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Воронин Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Воронин Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Воронин Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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