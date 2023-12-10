Воронин Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воронин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Воронина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воронина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Воронина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Воронина Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Мария Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Коломенское, ул Новинки 5 ка у метро хрущевка
Ранение
Неизвестно
С войны вернулся без ноги.
Военная служба
Неизвестно
Вроде был в тылу. Вроде есть медаль
Смерть
Неизвестно