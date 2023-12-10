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Воронин Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Воронина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Воронина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Воронина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Воронина Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Мария Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Коломенское, ул Новинки 5 ка у метро хрущевка
Ранение
Неизвестно
С войны вернулся без ноги.
Военная служба
Неизвестно
Вроде был в тылу. Вроде есть медаль
Смерть
Неизвестно
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