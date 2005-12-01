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Воронин Михаил Васильевич

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Место рождения

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

03.07.1927

Дата смерти

?.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1927

Отец: Воронин Василий Павлович

Мать: Воронина Мария (Марфа) Федоровна

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
№ 50 от 04.07.1927 Сергачский ЗАГС запрос отпр
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Нина Александровна

Упоминание
Неизвестно
Дача 118 участок Живописный либо продали либо внуку Михаилу достался Дом в Тишнево рядом с магазином
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина а Михайловна

Мать ребёнка: Воронина Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Воронина Нина Александровна

Смерть
?.12.2005
Москва, город федерального значения Москва
№ 7539 от 06.12.2005 Сектор № 2 Инфаркт

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