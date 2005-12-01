Воронин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1927
Дата смерти?.12.2005
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1927
№ 50 от 04.07.1927 Сергачский ЗАГС запрос отпр
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Дача 118 участок Живописный либо продали либо внуку Михаилу достался Дом в Тишнево рядом с магазином
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина а Михайловна
Мать ребёнка: Воронина Нина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Воронина Нина Александровна
Смерть
?.12.2005
Москва, город федерального значения Москва
№ 7539 от 06.12.2005 Сектор № 2 Инфаркт