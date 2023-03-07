Спигина (Латышева) Прасковія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спигина (Латышева) Прасковія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.10.1817

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1817

Отец: Латышевъ Ефимъ

Мать: Латышева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.02.1840

Муж: Спигинъ Петръ

Рождение ребёнка
01.02.1843

Сын: Спигинъ Семенъ

Отец ребёнка: Спигинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1845

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Спигинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1848

Сын: Спигинъ Тихонъ

Отец ребёнка: Спигинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1855

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Спигинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1857

Сын: Спигинъ Карпъ

Отец ребёнка: Спигинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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