Спигина (Латышева) Прасковія
Место рождения
Дата рождения22.10.1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1817
Отец: Латышевъ Ефимъ
Мать: Латышева Наталья
Бракосочетание
16.02.1840
Муж: Спигинъ Петръ
Рождение ребёнка
01.02.1843
Сын: Спигинъ Семенъ
Отец ребёнка: Спигинъ Петръ
Рождение ребёнка
11.08.1845
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Спигинъ Петръ
Рождение ребёнка
17.06.1848
Сын: Спигинъ Тихонъ
Отец ребёнка: Спигинъ Петръ
Рождение ребёнка
26.03.1855
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Спигинъ Петръ
Рождение ребёнка
12.10.1857
Сын: Спигинъ Карпъ
Отец ребёнка: Спигинъ Петръ