Шаманина (Латышева) Афимья
Место рождения
Дата рождения15.09.1820
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1820
Отец: Латышевъ Ефимъ
Мать: Латышева Наталья
Бракосочетание
25.07.1843
Муж: Шаманинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
20.01.1845
Сын: Шаманинъ Макаръ
Отец ребёнка: Шаманинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
24.02.1848
Дочь: Шаманина Евдокія
Отец ребёнка: Шаманинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
12.08.1849
Сын: Шаманинъ Андрей
Отец ребёнка: Шаманинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
18.04.1852
Дочь: Рытова Пелагѣя
Отец ребёнка: Шаманинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
28.03.1856
Сын: Шаманинъ Иванъ
Отец ребёнка: Шаманинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
27.10.1858
Дочь: Прасковія
Отец ребёнка: Шаманинъ Дмитрій