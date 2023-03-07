Шаманина (Латышева) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманина (Латышева) Афимья

Шаманина (Латышева) Афимья

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.09.1820

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1820

Отец: Латышевъ Ефимъ

Мать: Латышева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.07.1843

Муж: Шаманинъ Дмитрій

Рождение ребёнка
20.01.1845

Сын: Шаманинъ Макаръ

Отец ребёнка: Шаманинъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1848

Дочь: Шаманина Евдокія

Отец ребёнка: Шаманинъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1849

Сын: Шаманинъ Андрей

Отец ребёнка: Шаманинъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1852

Дочь: Рытова Пелагѣя

Отец ребёнка: Шаманинъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1856

Сын: Шаманинъ Иванъ

Отец ребёнка: Шаманинъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1858

Дочь: Прасковія

Отец ребёнка: Шаманинъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close