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Латышевъ Алексей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1804

Дата смерти

17.08.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Латышевъ Ефимъ

Мать: Латышева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Латышева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1839

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Латышева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1843

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Латышева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Анна

Смерть
17.08.1865
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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