Латышевъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти17.08.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Латышевъ Ефимъ
Мать: Латышева Наталья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Латышева Анна
Рождение ребёнка
26.07.1839
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Латышева Анна
Рождение ребёнка
24.11.1843
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Латышева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Латышева Анна
Смерть
17.08.1865