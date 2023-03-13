Запрометовъ Денисъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1780
Сын: Запрометовъ Фадей
Мать ребёнка: Запрометова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Запрометовъ Петръ
Мать ребёнка: Запрометова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Запрометовъ Михаилъ Степановъ
Мать ребёнка: Запрометова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Салманида Савельева
Мать ребёнка: Запрометова Катерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно