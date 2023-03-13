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Запрометовъ Денисъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Запрометовъ Иванъ Семеновъ

Мать: Запрометова Матрена Константинова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Запрометовъ Фадей

Мать ребёнка: Запрометова Катерина Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Запрометовъ Петръ

Мать ребёнка: Запрометова Катерина Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Запрометовъ Михаилъ Степановъ

Мать ребёнка: Запрометова Катерина Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Салманида Савельева

Мать ребёнка: Запрометова Катерина Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запрометова Катерина Иванова

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