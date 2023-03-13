Запрометова Матрена Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Запрометовъ Иванъ Семеновъ
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Запрометовъ Иванъ Семеновъ
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Запрометовъ Иванъ Семеновъ
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Запрометовъ Иванъ Семеновъ
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1756
Сын: Запрометовъ Денисъ
Отец ребёнка: Запрометовъ Иванъ Семеновъ
Бракосочетание
Неизвестно