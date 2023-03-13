Запрометова Матрена Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запрометова Матрена Константинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Запрометовъ Иванъ Семеновъ

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1748

Сын: Запрометовъ Александръ

Отец ребёнка: Запрометовъ Иванъ Семеновъ

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Запрометовъ Иванъ Семеновъ

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Запрометовъ Иванъ Семеновъ

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1756

Сын: Запрометовъ Денисъ

Отец ребёнка: Запрометовъ Иванъ Семеновъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запрометовъ Иванъ Семеновъ

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