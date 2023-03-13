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(Запрометова) Анна
(Запрометова) Анна
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Место рождения
Дворянская Терешка
Дата рождения
1746
Пол
Женский
Отец
Запрометовъ Иванъ Семеновъ
1718 г.р.
Мать
Запрометова Матрена Константинова
1715 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец:
Запрометовъ Иванъ Семеновъ
Мать:
Запрометова Матрена Константинова
Дворянская Терешка
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