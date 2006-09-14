Михеев Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Денис

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Место рождения

Россия

Дата рождения

03.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1980

Отец: Михеев Владимир Фомич

Мать: Михеева Валентина Фёдоровна

Россия
Бракосочетание
14.07.2002

Жена: Михеева Анна

Россия г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.08.2007

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Михеева Анна

Россия г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.03.2015

Сын: Михеев Дмитрий

Мать ребёнка: Михеева Анна

Россия г. Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
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