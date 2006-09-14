Михеев Денис
Место рожденияРоссия
Дата рождения03.04.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1980
Отец: Михеев Владимир Фомич
Россия
Бракосочетание
14.07.2002
Жена: Михеева Анна
Россия г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.08.2007
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Михеева Анна
Россия г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.03.2015
Сын: Михеев Дмитрий
Мать ребёнка: Михеева Анна
Россия г. Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно